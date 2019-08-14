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مقتل 4 جنود من القوة متعددة الجنسيات في انفجار عبوة ناسفة بالنيجر

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قُتل أربعة جنود من القوات متعددة الجنسيات التي تعمل في النيجر، في انفجار عبوة ناسفة أثناء عبور مركبتهم بالقرب من بلدة (بوسو) الواقعة في جنوب شرقي البلاد، وهي هدف منتظم للغارات التي تشنها جماعة بوكو حرام النيجيرية.

وقالت مصادر أمنية في النيجر- حسبما ذكر راديو إفريقيا 1 اليوم الأربعاء- إن أربعة جنود من قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات التي تضم جنودا من نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، قتلوا في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارتهم بين بلدتي (تومور) و(بوسو) في منطقة (ديفا) بالقرب من نيجيريا، مضيفة أن هذه القوة تعمل منذ عام 2015 في حوض بحيرة تشاد ضد جماعة (بوكو حرام).

يذكر أن منطقة (ديفا) تعد مسرحا لهجمات (بوكو حرام) منذ عام 2015، والتي يتمركز مسلحوها أيضا في بحيرة تشاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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