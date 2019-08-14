قتيل و4 مصابين من الحشد والشرطة في العراق

ذكرت الشرطة العراقية اليوم الأربعاء أن أحد عناصر الحشد العشائري قُتل وأصيب آخران كما أصيب اثنان من الشرطة في حادثين منفصلين في مدينة كركوك 250 كلم شمال بغداد.

وذكر بيان لقيادة الشرطة في كركوك أن "أحد عناصر الحشد الشعبي قتل وأصيب آخران في هجوم شنته عناصر من تنظيم داعش على مقر لفوج الحشد العشائري بين منطقتي الحويجة والدبس غربي كركوك".

وأوضح البيان أن "اثنين من قوات الشرطة الاتحادية أصيبا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر داعش قرب قرية سيد نعمه غربي قضاء داقوق جنوبي كركوك استهدفت دورية للشرطة الاتحادية".

يشار إلى أن تنظيم داعش ما زال يقوم بعمليات في أنحاء متفرقة من العراق رغم إعلان القضاء على التنظيم عسكريًا في البلاد نهاية عام 2017.