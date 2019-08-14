السياسي الليبي رضوان الفيتوري: بيان القاهرة حاسم ويمهد للحوار

قال السياسي الليبي رضوان الفيتوري إن بيان الخارجية المصرية بشأن ليبيا هام للغاية من حيث التوقيت والمضمون، ويمهد لمرحلة جديدة من الحوار السياسي عقب عملية الحسم في العاصمة طرابلس.
وأوضح الفيتوري وفقا لـ24 أن توقيت صدور البيان جاء مع اقتراب تحرير العاصمة طرابلس، ولذلك مصر بتعاونها الوثيق مع الجيش الليبي أصدرت هذه المبادرة التي تحتوي على النقاط التي يطمح لها الشعب الليبي.
وأكد السياسي الليبي أنه لا حديث عن أي مبادرات سياسية قبل تحرير العاصمة ويستعيد الوطن عافيته ثم ننظر الحوار والعملية الديمقراطية، وقال "بطبيعة الحال الحوار يستدعي نقاط مشتركة بين المتحوارين".
ودعت الخارجية المصرية الأمم المتحدة تكثيف الانخراط مع الجهات المنتخبة الشرعية في ليبيا.
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