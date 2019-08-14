سرحان: عملية التنقية الذاتية في القضاء مستمرة

أكد وزير العدل ​ألبرت سرحان​ بعد تفقده نظارة ​قصر العدل​ في ​بيروت​ أن "عملية التنقية الذاتية في ​القضاء​ مستمرة والأمور تحتاج الى بعض الوقت".

وأكد أن "جميع المخطئين سينالون عقابهم ولن يتم وضع أي ملف جانبا أو تغطية أي شخص"، وعن أوضاع الموقوفين في النظارة قال: "الوضع النفسي للموقوفين مريح وهم أشادوا برجال ​قوى الأمن​ وبحسن معاملتهم".