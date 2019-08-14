سرحان: عملية التنقية الذاتية في القضاء مستمرة

أكد وزير العدل ألبرت سرحان بعد تفقده نظارة قصر العدل في بيروت أن "عملية التنقية الذاتية في القضاء مستمرة والأمور تحتاج الى بعض الوقت".
وأكد أن "جميع المخطئين سينالون عقابهم ولن يتم وضع أي ملف جانبا أو تغطية أي شخص"، وعن أوضاع الموقوفين في النظارة قال: "الوضع النفسي للموقوفين مريح وهم أشادوا برجال قوى الأمن وبحسن معاملتهم".
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