النشرة: الجيش السوري يتقدم بسرعة على محور الهبيط في ريف ادلب

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن ​الجيش السوري​ يتقدم بسرعة على محور الهبيط في ​ريف ادلب​ الجنوبي ويبسط سيطرته على تل عاس جنوب شرق قرية كفر عين بعد ​اشتباكات​ مع ​الجماعات المسلحة​ في المنطقة وكان قد سيطر مساء امس على قرية كفر عين شرق بلدة الهبيط مساء امس بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل المسلحة بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على محاور تحرك المسلحين.

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