تسرّب مياه في الدوائر العقارية في جونية بعد عطل في الكهرباء

أفادت قناة الـ"MTV" بأن المياه تسرّبت في الدوائر العقارية في جونية بعد عطل في الكهرباء خلال عيد الأضحى.
ولفتت إلى ان " بعض الأشخاص يطالبون بإنجاز معاملاتهم لكن العمل متوقّف في الدوائر العقارية في جونية إلى حين حلّ المشكلة وهناك ضرر كبير في المكاتب". وأكدت ان "لا أضرار في المستندات والملفات ولن يتمّ تلف أي مستند".
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