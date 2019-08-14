درويش استقبل ماروني مع وفد شاكرا مبادرتهم تجاه فقراء مدينة زحلة

استقبل رئيس اساقفة ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ أسرة جريدة "مرحبا نصري"، الوزير والنائب السابق ​ايلي ماروني​ وشقيقته ندى، المغترب الزحلي جورج الشقية وجيزيل طاوع، الذين تبرعوا بتقديم وجبة الغداء للمحتاجين المستفيدين من تقديمات المطعم.

وشكر درويش ماروني وشقيقته والمغتربين الشقية وطاوع على "مبادرتهم تجاه فقراء المدينة وكل المحسنين الذين يقدمون من وقتهم ومالهم وجهدهم لإستمرار رسالة المطعم الخيرية التي انطلقت عام 2016 وما زالت مستمرة حتى اليوم بفضل المحبين"، سائلا الله أن "يعوضهم أضعاف ما يقدمون".