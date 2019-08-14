عقيص: سياسة باسيل تقوم على استعداء القوات في الشارع المسيحي

أشار عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ في حديث تلفزيوني الى أن "المصالحة في الجبل تاريخية و​القوات اللبنانية​ حذرت من المساس بها لأنها كانت المدخل للمصالحة الكبرى على مستوى الوطن من العام 2005 الى اليوم".

وشدد على "ضرورة عدم استحداث لغة ​الحرب اللبنانية​ وعودة المتاريس فقط لاكتساب نقاط سياسية للمستقبل أو لايصال رسائل سياسية للخصوم من قبل جهة معينة"، مضيفا: "كان واضحا أن وزير الخارجية ​جبران باسيل​ كان يشعر اللبنانيين أنه يحضر الى معركة الرئاسة المقبلة ويستعمل العهد الحالي جسر عبور لمعركته"، لافتا الى أن "سياسية باسيل كانت تقوم على ثلاثة محاور وصولا الى تكريس احقيته بالترشح للرئاسة أولا استعداء القوات اللبنانية في الشارع المسيحي، المحور الثاني تحييد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أما المحور الثالث فهو الحفاظ على تحالفه مع "​حزب الله​".

وأكد أنه "ليس من مصلحة باسيل التركيز على الرئاسة المقبلة بل الاجدى أن يخرج العهد بانتصار مالي واقتصادي"، لافتا الى أنه "يجب وضع موازنة للعام 2020 مغايرة للعام 2019 بشفافيتها وبواقعيتها وادارة ​المال​ بما يخدم ​الشعب اللبناني​ والطبقة الوسطى".