طقس صيفي رطب وحار نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا صيفيا رطبا وحار نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع رياح ناشطة احيانا وبداية انخفاض ب​درجات الحرارة​ في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد نسبة الشعور بالحر ،يتشكّل ​الضباب​ على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من بعد الظهر.

كما توقعت ان يكون طس الغد قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل محدود في المناطق الجبلية والداخلية ، يتشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من بعد الظهر. أما الجمعة فيكون قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل وانخفاض نسبة الرطوبة ، يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.