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الحركة البيئية اقترحت حلاً طارئاً للخروج من أزمة النفايات بالكورة وزغرتا وبشري

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اقترحت ​الحركة البيئية اللبنانية​ حلاً طارئاً للخروج من أزمة ​النفايات​ في أقضية ​الكورة​ و​زغرتا​ وبشري والمنيه الضنيه يرتكز على استخدام أراضي بعض المقالع و​المرامل والكسارات​ المنتشرة في ​الشمال​ والتي شوهت الطبيعة كمواقع طارئة لفلش النفايات المتراكمة في الشوارع وفرزها وتخزين المرفوضات بمراقبة ​الأجهزة الأمنية​ وتحت إشراف الوزارات المعنية والبلديات و​المجتمع المدني​ ،

والمباشرة فوراً بفرض الفرز من المصدر وبالبحث الجاد من دون أية ضغوطات عن مواقع مقبولة لاعتمادها كمراكز لتسبيخ النفايات العضوية ومطامر صحية للعوادم قبل موسم الأمطار.

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