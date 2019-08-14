اقترحت الحركة البيئية اللبنانية حلاً طارئاً للخروج من أزمة النفايات في أقضية الكورة وزغرتا وبشري والمنيه الضنيه يرتكز على استخدام أراضي بعض المقالع والمرامل والكسارات المنتشرة في الشمال والتي شوهت الطبيعة كمواقع طارئة لفلش النفايات المتراكمة في الشوارع وفرزها وتخزين المرفوضات بمراقبة الأجهزة الأمنية وتحت إشراف الوزارات المعنية والبلديات والمجتمع المدني ،
والمباشرة فوراً بفرض الفرز من المصدر وبالبحث الجاد من دون أية ضغوطات عن مواقع مقبولة لاعتمادها كمراكز لتسبيخ النفايات العضوية ومطامر صحية للعوادم قبل موسم الأمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر الحركة البيئية اقترحت حلاً طارئاً للخروج من أزمة النفايات بالكورة وزغرتا وبشري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.