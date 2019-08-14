لفت المركز الطّبي في الجامعة الأميركيّة في بيروت إلى انه ضمنت تقارير وسائل الإعلام مؤخرا ادعاءات بأن المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت قد قام بتقديم العلاج للرئيس السابق للقوات الجوية السورية جميل حسن وذلك في شهر تموز الماضي.
وأكدت أنها قد أجرت تحقيقاً شاملاً في هذه الادعاءات وقد تبين أن هذه الادعاءات غير صحيحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة. فإن السيد جميل حسن لم يتلق الرعاية الطبية في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت تحت اسمه أو أي تسمية أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر المركز الطبي بالجامعة الأميركية: لم نقدم أي علاج للرئيس السابق للقوات الجوية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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