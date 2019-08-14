المركز الطبي بالجامعة الأميركية: لم نقدم أي علاج للرئيس السابق للقوات الجوية السورية

لفت المركز الطّبي في الجامعة الأميركيّة في بيروت إلى انه ضمنت تقارير وسائل الإعلام مؤخرا ادعاءات بأن المركز الطبي في ​الجامعة الأميركية​ في بيروت قد قام بتقديم العلاج للرئيس السابق للقوات الجوية السورية جميل حسن وذلك في شهر تموز الماضي.

وأكدت أنها قد أجرت تحقيقاً شاملاً في هذه الادعاءات وقد تبين أن هذه الادعاءات غير صحيحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة. فإن السيد جميل حسن لم يتلق الرعاية الطبية في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت تحت اسمه أو أي تسمية أخرى.