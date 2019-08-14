الحرس الثوري: حزب الله اكتسب قدرات بسوريا تمكنه من القضاء على إسرائيل

لفت القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي الى إن "حزب الله" اكتسب قدرات في سوريا تمكنه من القضاء على إسرائيل وحده في أي حرب محتملة"، مضيفاً: "التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، منطق نسيه الشعب الإيراني وأزاله من ذهنه، منوها إلى أن: "كل ما يتفوه به العدو هو وصفة لأجل أن يلحق الهزيمة بنا".

وأوضح قائد الحرس الثوري الإيراني في تصريحات صحافية أن "التفاوض خدعة وليس طريقا للحل، والعدو يزيد من الضغوط والمطالب خلال الحوار ويسعى إلى فرض الاستسلام علينا"، لافتا الى أن "​سياسة​ اسرائيل في المنطقة أدت إلى زيادة نفوذ إيران وتشكيل جبهة موحدة أمام اسرائيل"، مضيفا "اسرائيل كانت تريد الحد من نفوذ إيران الإقليمي من خلال فرض مؤامرة التكفيريين على المنطقة".

وأكد اللواء حسين سلامي أن "إيران ستكون قبل أن تصل اسرائيل إلى أي مكان، ولن نسمح أن تكون المنطقة مكانا يجول فيه كيفما يشاء"، مشيرا الى إن "تشكل قوات شعبية في العراق وهزيمة السياسة الأميركية في اليمن يدل على خطأ سياسة واشنطن التي تنتهجها مع طهران، مضيفا: "بانتهاج الصمود سنقضي على الفقر في إيران وسنطور قدراتنا العسكرية والدفاعية".