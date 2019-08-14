أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان انه "بمناسبة حلول عيد إنتقال السيدة العذراء تنبه المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من خطر استعمال المفرقعات والأسهم النارية لما تتسبب به من مخاطر محتمة تؤدي الى اصابات بشرية، ونشوب حرائق في الأحراج والممتلكات".
كما طلبت من المواطنين الكرام عند مشاهدة حريق أيا كان حجمه الاتصال فورا بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 للتبليغ عن موقعه.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني نبه المواطنين من خطر استعمال المفرقعات لمناسبة عيد السيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.