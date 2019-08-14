الدفاع المدني نبه المواطنين من خطر استعمال المفرقعات لمناسبة عيد السيدة

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في ​وزارة الداخلية والبلديات​ في بيان انه "بمناسبة حلول عيد إنتقال ​السيدة العذراء​ تنبه المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من خطر استعمال المفرقعات والأسهم النارية لما تتسبب به من مخاطر محتمة تؤدي الى ​اصابات​ بشرية، ونشوب حرائق في الأحراج والممتلكات".

كما طلبت من المواطنين الكرام عند مشاهدة حريق أيا كان حجمه الاتصال فورا بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 للتبليغ عن موقعه.