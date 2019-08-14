"فضيحة" في لوس أنجلوس.. بطلها مغن شهير

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty بلاسيدو دومينغو،

وكانت دار أوبرا لوس أنجلوس، التي يشغل دومينغو منصب مديرها العام، ترد على اتهامات من 8 مغنيات وراقصة وأخريات في عالم الموسيقى الكلاسيكية

وقال دومينغو في بيان إن الاتهامات غير دقيقة، وفق ما نقلت أسوشيتد برس

وأجرت الوكالة مقابلات مع أكثر من 30 شخصية موسيقية ومدربي صوت وعاملين في دار الأوبرا، فقالوا إنهم شهدوا ما وصفه التقرير بسلوك "جنسي غير لائق" على مدار 3 عقود في عدة مدن.

وأوضحت دار أوبرا لوس أنجلوس في بيان "ستتواصل الدار مع مستشارين من الخارج للتحقيق في المزاعم المقلقة بشأن بلاسيدو دومينغو".

وألغت دار أوبرا سان فرانسيسكو وأوركسترا فيلادلفيا حفلات مقررة لدومينغو في سبتمبر وأكتوبر.