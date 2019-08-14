شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية يشارك الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة الاحتفال بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏نظم حزب الحرية، احتفالية بمحافظة مرسى مطروح بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك وسط حضور مكثف من الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة، وتضمن الاحتفال عدة فقرات فنية شارك خلالها الاطفال بفقرات السمر والغناء .

وقام أعضاء الأمانة العامة لحزب الحرية المصري بتوزيع الهدايا على الأطفال، وقال ياسر لطفي غنيم الأمين العام للحزب بمحافظة مطروح بأن الحزب يتبنى جميع المناسبات التي تمر على مصر ويستغلها بالتواجد بين الجماهير لمشاركة أبناء محافظة مطروح في جميع القضايا التي تهمهم.

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وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع بروتوكولات تعاونية مشتركة ‏مع مختلف المؤسسات بمطروح في إطار تفعيل دور لجان الحزب لتأهيل وتدريب الشباب على بعض الحرف والصناعات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لتسهيل مهمة ربطهم بسوق العمل .

وشارك في الاحتفال قيادات وكوادر وشباب حزب الحرية المصرى بمحافظة مطروح وأطفال دار جاسم بن ناصر لرعاية الأيتام، موجهين التحية للدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصري وقيادات الحزب على زيارتهم لمحافظة مطروح والذي تم فيه التأكيد على التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الحزب والمحافظة لحل القضايا والمشكلات التي تواجه أبناء وجماهير محافظة مطروح.

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