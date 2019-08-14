اختار الملك محمد السادس، مواصلة عطلته الصيفية في المغرب، فبعد مدينة طنجة يتوجه اليوم الأربعاء، إلى مدينة الحسيمة.
وصار الملك محمد السادس في السنوات الأخيرة يختار الحسيمة وشواطئها لقضاء جزء من عطلته.
وخلال مقامه بطنجة، تناقلت تقارير إعلامية أن الملك حل بمنطقة “الجبهة” بيخته، وذلك في يوليوز المنصرم.
وعرفت مدينة الحسيمة استعدادات مكثفة منذ فترة، لاستقبال الملك.
يذكر أن الملك محمد السادس، أمضى جزءا من عطلته في طنجة رفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن وشقيقته الأميرة للا خديجة.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك يواصل عطلته بالمغرب…بعد طنجة يتوجه اليوم إلى الحسيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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