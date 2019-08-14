حارث: ” ارتكبت العديد من الأخطاء.. حادثة السير هي الأسوء في حياتي وأعتذر لعائلة المتوفي”

قال الدولي المغربي أمين حارث، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق “شالكه04” الألماني، إنه يعمل على تصحيح “الأخطاء التي ارتكبها” في مشواره، والتي حالت دون الارتقاء بمستواه، مؤكدا على أن ” حادثة سير مراكش” هي أسوء ما وقع له في حياته.

ففي حوار له مع صحيفة “بيلد” الألمانية، قال حارث، الذي بصم على أداء جيد في المباريات الودية الأخيرة لفريقه، ” ارتكبت العديد من الأخطاء في مسيرتي، خاصة في السنوات القليلة الماضية، عندما تشاهد نتائج هذه الأمور تتأسف فعلا”.

وأضاف حارث: ” نعم وقعت في مجموعة من الأخطاء، الآن أنا أعمل على عدم تكرارها، إذا وقعت في نفس الخطأ 3 أو 4 مرات، فذاك يعني بأنك غبي، ولم تستوعب الدروس بالشكل الكافي”.

وعاد حارث للماضي، وبالضبط لحادثة السير الشهيرة التي وقعهت له في مراكش، الصيف الماضي، والتي أثرت عليه نفسيا كذلك، ويرجح أن تكون سبب تراجع مستواه، سواء مع فريق “شالكه04″ الألماني، أو مع المنتخب المغربي.

وصرح بهذا الخصوص قائلا: ” أنا فعلا متأسف، إنه أسوء أمر وقع لي في حياتي، أنا آسف للغاية، أتأسف لعائلتي وخاصة لعائلة الراحل”.