مواطنون يبلغون عن حالات متعددة لفساد لحوم الأضاحي…ومخاوف من تكرار سيناريو 2017

أبلغ عدد من المواطنين، في مناطق مختلفة من المملكة، عن تعرض لحوم أضاحيهم للتعفن، في وضع يذكر بما وقع قبل عامين، حينما شملت هذه الظاهرة عشرات الآلاف من الأسر.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، نشرها مواطنون، تلونا في عدد من الأضاحي بعدد من دواوير جماعة كتاوة بإقليم زاكورة، كما اضطر مواطنون إلى إلقاء أضحيتهم في القمامة بمدينة سطات بسبب فساد لحومها.

وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية، عبر صفحته في فيسبوك، تلقيه عددا من بلاغات المواطنين بخصوص حالة أضاحيهم، إذ انتقلت عناصر تابعة للمكتب لمعاينتها داخل المنازل بمراك وكلميم وغيرها من المدن، لكنه لم يبين نتائج تدخلاته.

ويذكر أنه في العام الماضي ظهرت حالات محدودة لتعفن الأضاحي، بخلاف موسم 2017 حينما تفجرت فضيحة تلون لحوم الأضاحي، والذي تهربت وزارة الفلاحة طوال أشهر من مسؤولياتها في الكشف عن حقيقته، قبل أن تعترف بأن السبب الرئيسي لهذه الظاهرة هو استعمال براز الدواجن كأعلاف للماشية وسط غياب الرقابة.