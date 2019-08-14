موناكو يحصل على بن يدر من موناكو مقابل 45 مليون دولار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن نادي إمارة موناكو الفرنسية، اليوم الأربعاء، حصوله على المهاجم الفرنسي، تونسي الأصل، وسام بن يدر، في صفقة تُقدر بنحو 45 مليون دولار أميركي، مع إشبيلية الإسبانية.
وفي غضون ثلاثة مواسم، أصحب بن يدر رابع أفضل هداف في تاريخ النادي الأندلسي (70 هدفا في 138 مباراة)، كما خاض 4 مباريات مع منتخب فرنسا سجل فيها هدفا وحيدا.
وسيعود بن يدر (29 عاما) إلى الدوري الفرنسي الذي تركه عام 2016 بعد أن حمل الوان تولوز لستة مواسم.
وقال رئيس مجلس إدارة موناكو الروسي أوليغ بتروف، في بيان، إن "وسام لاعب موهوب جدا، مهاجم كامل، أثبت حسه التهديفي في تولوز واشبيلية، لكن أيضا في المسابقات الدولية. هو أيضا لاعب يملك ذهنية مثالية".
وبحسب عدة مصادر قريبة من النادي الفرنسي، سيستثمر موناكو 40 مليون يورو (نحو 45 مليون دولار) في ضم بن يدر.
وفي الوقت عينه، سيسلك المهاجم البرتغالي روني لوبيش المرتبط بعقد مع موناكو حتى 2022، الطريق المعاكس منتقلا إلى إشبيلية في صفقة مقدرة بعشرين مليون يورو.
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