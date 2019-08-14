شكرا لقرائتكم خبر عن موكب شبوة يبدأ الزحف نحو عدن للمشاركة في مليونية النصر والان مع التفاصيل
بدأ صباح اليوم الاربعاء الموافق 14 اغسطس2019م المئات من ابناء شبوة الزحف إلى العاصمة عدن للمشاركة في المليونية التأييدية للخطوات التي قامت بها قوات المجلس الانتقالي وفرض سيطرتها على العاصمة
وتحركت وفود ابناء محافظة شبوة، عبر الخطين البحري والجبلي، حيث سيلتقي الثوار في منطقة العلم عصر اليوم ليدخلوا، العاصمة عدن الى ساحة العروض في موكب واحد
ويذكر ان منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية الجنوبية والشخصيات المدنية والاجتماعية في الجنوب، قد دعو ابناء الجنوب الى الزحف إلى العاصمة عدن، تأييداً للخطوات التي خطاها المجلس الانتقالي الجنوبي، وفرض سيطرته على العاصمة عدن
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