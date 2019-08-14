شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب أسلحة ومتفجرات قادمة من مأرب إلى عدن والان مع التفاصيل

أحبطت قوات الحزام الأمني محاولة تهريب أسلحة ومتفجرات كانت في طريقها من محافظة مأرب إلى العاصمة المؤقتة عدن .

وقالت قوات الحزام الأمني أنها ضبطت أسلحة ومتفجرات في نقطة دوفس بأبين، كانت في طريقها الى العاصمة عدن قادمة من مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة الاخوان.

وأشارت إلى أن ان هذه ليست المرة الاولى التي تضبط فيها نقطة دوفس اسلحة ومتفجرات قادمة من مأرب التي تخضع لسيطرة الاخوان.