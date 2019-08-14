شكرا لقرائتكم خبر عن الميسري يتخذ قرارات إنتقامية ضد قيادات أمنية جنوبية .. وثائق والان مع التفاصيل

اتخذ نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس، أحمد الميسري، قرارات إنتقامية ضد قيادات أمنية جنوبية رفضت الوقوف إلى جانبه ضد شعب الجنوب في المواجهات التي شهدتها عدن قبل عيد الأضحى المبارك .

وقرر زير الداخلية عزل اللواء شلال علي شائع من منصبه كمدير لشرطة محافظة عدن وأحالته للتحقيق .

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وبحسب الوثائق التي حصل عليها (اليمن العربي) أصدر الميسري قراراً بعزل اللواء فضل عبدالله باعش من منصبه كقائدا لقوات الأمن الخاصة لمحافظات عدن لحج أبين الضالع بحجة تقاعسه عن أداء واجبه في الدفاع عن مؤسسات الدولة الشرعية ومباركته لاحقا للانقلابيين وانضمامه اليهم ..

كما أصدر وزير الداخلية، قراراً قضى بعزل العميد صالح السيد من منصبه كمدير لشرطة محافظة لحج وإحالته للتحقيق لمشاركته المباشرة بالانقلاب الذي تم تنفيذه على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، على حد زعمه .

ويرى مراقبون أن هذه القرارات التي إتخذها الميسري قبيل إنعقاد لقاء جدة، تعد تصعيداً جديداً من شأنه تأزيم الأوضاع التي تشهدها العاصمة عدن وتحاول السعودية الخروج من هذه الأزمة .