شكرا لقرائتكم خبر عن توجه أكثر من 70 حافلة من حضرموت إلى عدن تلبية لدعوى المجلس الإنتقالي والان مع التفاصيل

أفاد مصدر توجه أكثر من 70 حافلة نوع "كوستر" وعلى متن الحافلة الواحدة ما لا يقل عن 30 راكبا، من حضرموت بساحلها وواديها إلى العاصمة عدن.

ويأتي ذلك تلبية لدعوى المجلس الإنتقالي الجنوبي، للمشاركة في مليونية الوفاء التي تنطلق يوم غد الخميس.

وبحسب مصدرنا، فقد تعذر على الحافلات استيعاب كل أبناء حضرموت المتوجوهون إلى عدن، نظرا للأعداد الكبيرة التي تشارك في المليونية.

هذا ولاقت دعوة المجلس الانتقالي تجاوبا غير عادي من أبناء الجنوب قاطبة، للتأكيد على دعمهم ووقوفهم إلى جانب المجلس الممثل الأول للجنوبيين.