نجاح موسم الحج وبسالة جنود الإمارات.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء 14 أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: بالأرقام.. نجاح قياسي للحج رغم مكائد قطر والإخوان، وشخبوط بن نهيان يشيد ببسالة جنود الإمارات في الحد الجنوبي للسعودية، والكرملين ردا على ترامب: قدرتنا النووية فريدة من نوعها، وصحيفة: تدهور الاقتصاد وقمع النظام يطحنان الإيرانيين.

أما في الاقتصاد فتطالعون: غضب بكين يدفع واشنطن لتأجيل رسوم المنتجات الصينية، ودراسة: الفساد يكلف الاقتصاد الألماني 400 مليار يورو سنويا، والذهب يتراجع بعد انحسار التوترات التجارية.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.

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