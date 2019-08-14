ضبط أمريكي هدد بقتل شرطيين وبحوزته 10 آلاف رصاصة

عثرت السلطات الأمريكية على قطع سلاح ناري وآلاف الرصاصات بحوزة شاب في ولاية أوهايو، حيث جرى توقيفه لإطلاقه دعوات إلى قتل عناصر الشرطة.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، عثوره على 25 قطعة سلاح ناري ونحو 10 آلاف رصاصة لدى جاستن أولسن (18 عاماً) في أوهايو.

وفي شكوى رفعها ضده، الإثنين، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن جاستن نشر على الموقع الإلكتروني (منتدى آي- فاني) الذي يضم نحو 4400 مشترك، رسائل تمجد عمليات القتل الجماعي، وتدعو إلى مهاجمة مراكز تنظيم الأسرة.

وكتب الشاب جاستن أولسن في واحدة من هذه الرسائل: "أطلقوا النار على كل موظف فيدرالي"، بحسب ما تضمنته الشكوى ذاتها.

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وعند تفتيش منزل والده في بوردمان بشرق ولاية أوهايو، عثر رجال الشرطة في غرفة نوم والده على 15 بندقية هجومية و10 مسدسات نصف آليو وذخائر وملابس تمويه.

واعترف المشتبه به بأنه نشر تعليقات تتضمن تهديدات على الإنترنت لكنه أكد أن الأمر لم يكن أكثر من "مزاح".





والثلاثاء 13 أغسطس/آب، أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل أحد ضباط دوريات الطرق السريعة في مدينة ريفيرسايد بولاية كاليفورنيا، وأصيب اثنان آخران خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلح.

وكانت عمليتا إطلاق نار أسفرتا عن سقوط 22 قتيلا في الثالث من أغسطس/آب في الباسو بولاية تكساس و9 قتلى في دايتون بأوهايو.