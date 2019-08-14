روحاني: مستعدون لإقامة علاقة أخوة مع دول الجوار

عبّر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، عن استعداد بلاده لإقامة علاقة أخوة وصداقة مع جميع الدول الإسلامية، خاصة دول الجوار.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء الإيراني، اليوم، أكد روحاني أن الدول المطلة على الخليج العربي قادرة على حفظ الأمن والاستقرار، بحسب وسائل إعلام محلية.





وقبل ساعات، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن النظام الإيراني هو أكبر راعٍ للإرهاب في العالم، مطالبا حلفاء وشركاء واشنطن بزيادة الضغط عليه حتى يتوقف عن سلوكه المزعزع للاستقرار.

وقال بومبيو إن الاتفاق النووي وضع المزيد من الموارد والمال تحت تصرف إيران؛ ما عزز من نطاق أنشطة نظام طهران الخبيثة.

وأعلن البيت الأبيض مؤخرا أن الإدارة الأمريكية ستستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران حتى تتوقف عن رعاية الإرهاب.

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وكان دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي، قد كشفوا في 23 يوليو/تموز الجاري، عن أن بريطانيا خاطبت دولا بالاتحاد للانضمام إلى مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقال الدبلوماسيون إن "فرنسا والدنمارك وإيطاليا وهولندا أبدت تأييدا قويا للمهمة المحتملة، فيما أبدت ألمانيا وإسبانيا والسويد والنرويج أيضا اهتماما بالقيام بدور محتمل".

وفي 20 يوليو/تموز، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إنها تعمل على تطوير عملية بحرية متعددة الجنسيات، لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسية في الشرق الأوسط وضمان حرية الملاحة في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج العربي.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، خلال بيان عبر صفحتها الرئيسية على تويتر، أن الهدف من تلك العملية التي تحمل اسم "عملية الحارس" هو تعزيز الاستقرار البحري، وضمان المرور الآمن، وخفض التوترات في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج العربي ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عمان.





وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو/أيار الماضي بالتزامن مع الذكرى السنوية لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

ومنذ ذلك الحين، تتسارع وتيرة المواجهة بين إيران والغرب، حيث أرسلت الولايات المتحدة في 5 مايو/أيار الماضي مجموعة هجومية تضم حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط، فيما أعلنت إيران في 8 مايو/أيار الماضي أنها ستخفف بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي، قبل أن تحذر البحرية الأمريكية في العاشر من الشهر ذاته من هجمات إيرانية محتملة على حركة الملاحة في الخليج.