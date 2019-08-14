الان تتابع قاعدة عسكرية تركية جديدة في قطر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنقرة – وكالات – الخليج 365
كشف صحيفة “حرييت” التركية، اليوم الأربعاء، أن قاعدة عسكرية تركية جديدة سيتم افتتاحها في قطر، في الخريف المقبل.
وكتبت الكاتبة هاندي فيرات أن حديثا يدور عن “افتتاح كبير” في الخريف، وسط توقعات بأن يقوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإعلان عن مراسم الافتتاح.
وذكرت الكاتبة أنها سافرت للدوحة، وزارت قاعدة طارق بن زياد، حيث جرى نشر جنود أتراك منذ أكتوبر (تشرين أول) من عام 2015، لافتة إلى أن متانة العلاقات السياسية بين البلدين انعكست على العلاقات العسكرية أيضا.
وأشارت الكاتبة إلى أن هذه القاعدة العسكرية في قطر مستمرة في النمو، وأنه يجري بناء قاعدة جديدة بالقرب من قاعدة طارق بن زياد العسكرية.
ولفتت إلى أن أعمال بناء القاعدة الجديدة انتهت، وأنها تضم عددا كبيرا من المنشآت الاجتماعية.
وأشارت إلا أن عدد الجنود سيزداد، إلا أنها فضلت ألا تذكر الأعداد “حفاظا على مصالح تركيا وأمنها”.
واكتفت بتوضيح أن العدد سيصبح “كبيرا”، وأكدت على أن قطر “تولي أهمية كبرى لهذه القاعدة العسكرية”.
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