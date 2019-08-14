الان تتابع روحاني: دول الخليج قادرة على تأمين المنطقة ولا حاجة لقوات أجنبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 59 دقيقة - 11:27 ص, 14 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 نقلاً عن التلفزيون الإيراني طهران – وكالات – الخليج 365 نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله، اليوم الأربعاء، إن بمقدور إيران ودول الخليج الأخرى حماية أمن المنطقة، وإنه لا توجد حاجة لقوات أجنبية، مكررا رفض مهمة بحرية أمنية أمريكية في المنطقة.

وبدأت الولايات المتحدة مهمة أمنية بحرية في الخليج مدعومة من بريطانيا، بعدما سيطرت إيران على ناقلة ترفع العلم البريطاني هناك الشهر الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: دول الخليج قادرة على تأمين المنطقة ولا حاجة لقوات أجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.