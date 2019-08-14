الجيش السوري يسيطرعلى قريتين جنوب إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات السورية تمكنت من تحقيق المزيد من التقدم في القطاع الجنوبي من ريف محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وأوضح أن القوات سيطرت على قريتي كفرعين وتل عاس جنوب إدلب، بعد معارك عنيفة مع الفصائل ومجموعات جهادية "بغطاء جوي وبري هستيري".

وتقترب القوات بذلك أكثر من مدينة خان شيخون، البلدة الأكبر في جنوب إدلب، من المحاور الغربية لتصبح على مسافة أربعة كيلومترات منها، بعد فشلها فى التقدم من المحاور الشرقية.

وأوضح المرصد أنه منذ ساعات الصباح الأولى لقي 28 شخصًا حتفهم: 18 من المسلحين وعشرة من القوات الحكومية والمسلحين التابعين لها.

كما نفذت طائرات النظام الحربية 29 غارة جوية استهدفت خلالها محاور القتال جنوب إدلب، وخان شيخون والتمانعة وترعي وكفرسجنة وحزارين والركايا بريف إدلب الجنوبي.