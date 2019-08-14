اعتقال 5 متظاهرين في مطار هونغ كونغ

اعتقلت شرطة هونغ كونغ 5 متظاهرين أثناء عملية إنقاذ في مطار المدينة، حيث احتجز المتظاهرون أحد الضباط، حسبما أفادت الشرطة في بيان.
واندلعت الفوضى في المطار، الثلاثاء، عندما حاولت شرطة مكافحة الشغب اقتحام المبنى لتحرير الضابط.
كما أنقذت الشرطة صحفياً يعمل لدى صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، احتجزه المتظاهرون بعدما تم الكشف عن هويته.
وقالت الشرطة إنه "تم اتهام المعتقلين بارتكاب جرائم بما في ذلك التجمع غير القانوني وحيازة أسلحة هجومية والاعتداء على الشرطة وتكدير السلم".
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