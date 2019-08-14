برلماني ليبي: مصر قد تلعب دوراً في تشكيل حكومة وطنية ليبية

رحب عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة بنغازي عيسى العريبي بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية حول الوضع فى ليبيا، مؤكداً أن النقاط الواردة في البيان محورية ويمكن البناء عليها لحل الأزمة الليبية.

وقال العربيي وفقاً لـ24 إن مصر ستلعب دوراً كبيراً في ليبيا خلال الفترة من أجل العمل على تشكيل حكومة وطنية تعمل على تعزيز الأوضاع في البلاد.

وأكد العريبى أن الدولة المصرية تلعب دوراً هاماً ومحورياً، لافتا إلى قدرة القاهرة على جمع الأطراف الليبية والمساعدة فى حل أزمة ليبيا بحكم الجوار وصلة الأرحام والأمن القومي المشترك ووقوف مصر قيادة وشعب مع ليبيا فى كل الأزمات على مر التاريخ.

وأشاد العريبي بالدور الهام والحيوى الذى تلعبه مؤسسات الدولة المصرية لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى أن التدخلات الخارجية من قبل بعض الدول خارج الإقليم تتسبب فى تعقيد الأزمة الليبية.