فلسطين: فتح شارع تل الرميدة في الخليل بعد إغلاق استمر 20 عاماً

أعلن رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، الثلاثاء، عن التوصل لاتفاق بفتح شارع تل الرميدة باتجاه منطقة وادي الهرية ودوار الكرنتينا، المغلق منذ 20عاماً من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بعد جهود مشتركة بذلتها بلدية الخليل ومحافظة الخليل والارتباط المدني والعسكري وقائد المنطقة، وسيتم إعادة فتحه الخميس المقبل.

وحسب صحيفة "دينا الوطن" الفلسطينية، أكد أن هذا الشارع سيعمل على فتح شريان هام في المدينة، مما يمنح المواطنين جزءً من حريتهم بالتنقل وتسهيل حياتهم اليومية المسلوبة منذ عقود.

وشدد أبو سنينة على ضرورة فتح كافة الشوارع المغلقة في قلب الخليل، مشيراً إلى أن استمرار إغلاقها يتنافى مع الاتفاقيات والقوانين الدولية وحقوق الإنسان، مثمناً صمود المواطنين في هذه المناطق.