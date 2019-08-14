مسؤول فلسطيني: مخططات الاحتلال بعزل القدس عن محيطها لن تمر

قال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، إن مخططات الاحتلال الرامية إلى عزل مدينة القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني من الشمال والجنوب لن تمر.

وأكد في بيان صحافي أمس الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائمة للوقوف على كل مجريات الأحداث في العاصمة المحتلة، ويجرون اتصالات على أعلى المستويات لتوفير حماية دولية للمقدسيين.

وحذر من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على المقدسيين من شأنه أن يؤدي إلى اشتعال شرارة مواجهة عنيفة في المنطقة بأسرها، مشيراً إلى أبناء شعبنا في كل مكان يقفون إلى جانب المقدسيين في مواجهتهم اليومية مع الاحتلال.

وأشار إلى أن إسرائيل تتمادى في غطرستها وعدوانها على شعبنا عامة والمقدسيين خاصة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى صحوة حقيقية لدرء الخطر الذي يتهدد مستقبل السلام والأمن في المنطقة بأسرها.