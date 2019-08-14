كتب- أحمد جمعة: حذرت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، من عبوات مغشوشة وغير مسجلة لـ3 مستحضرات شملت مستحضر التجميل "بوتكس"، و"amoxy 20%"، وzytiga 500 mg tab. وشددت وزارة الصحة في منشور حمل رقم 31 لسنة 2019 على ضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ...

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كانت هذه تفاصيل خبر مغشوش ومقلد.. الصحة تُحذر من 3 أدوية بالأسواق أحدها يعالج السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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