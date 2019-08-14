اليوم عودة البنوك والبورصة للعمل

الموجز

انتهت إجازة عيد الأضحى المبارك والتي استمرت على مدار 4 أيام كاملة، بدءا من السبت الموافق 10 أغسطس، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس وهو ثالث أيام عيد الأضحى .

وتستأنف اليوم الأربعاء البنوك والبورصة عملها بعد انتهاء الاجازة.

و نجحت البنوك البالغ ، في الاستمرار في تقديم خدماتها الخاصة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك بسحب وإيداع النقود من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي يتجاوز عددها الـ 12.5 ألف ماكينة.