كاتب سعودي: سرطان الإرهاب يزيد من قوة مصر وصلابة شعبها

قال الكاتب الصحفي السعودي مشعل أبا الودع الحربي، إن سرطان الإرهاب يزيد من قوة مصر وصلابة شعبها، مؤكدا أن استهداف الإرهاب لمصر، هو استهداف للعالم العربي أجمع.
وأضاف مشعل أبا الودع الحربي - في مقاله بجريدة "السياسة" الكويتية اليوم، الأربعاء - أن الحادث الإرهابي الذي...
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