حريق في منزل في بلدة بيت أيوب العكارية جراء احتكاك كهربائي

شب حريق داخل منزل المواطن (إ.د) في بلدة بيت أيوب العكارية، بسبب احتكاك كهربائي أتى على جزء من محتويات المنزل، وقد سارع على الفور عناصر الدفاع المدني في مركز الصدقة الى مكان الحريق وعملوا على تطويق وإخماده قبل إمتداده الى أرجاء المنزل كافة، واقتصرت الأضرار على الماديات.
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