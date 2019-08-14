أسود ردا على فرضية ترشحه لرئاسة "التيار الوطني الحر": "أبداً"

رد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ على فرضية ترشحه لرئاسة "​التيار الوطني الحر​"، قائلا: "أبداً"، موضِحاً أنّ "الموضوع لا يستهويه، وأنه مرتاح حيث هو".

ولفت أسود في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى أن "الرئيس الحالي للتيار ​جبران باسيل​ قام بأقصى واجباته. وأشاد بأداء باسيل، مفترضاً أنّ "باقي الاحزاب، وبالأخصّ ​المسيحية​، يلزمها الكثير للوصول الى التطور الفكري والمنهجية السياسية التي يعمل عليها الوزير باسيل لتصحيح الخلل في النظام الحالي. فباسيل هو الوحيد بين رؤساء الاحزاب المسيحية الذي يعبّر عن ضرورة تحقيق هذا التصحيح ومزجه بأشكال مختلفة، الأمر الذي يدلّ على انّ رئاسته للتيار المسيحي القوي يجب ان تستمر في الظرف الحالي. بينما الآخرون لا يستطيعون، وهي ليست مسألة جرأة، بل جميعنا متفقون في هذه المرحلة وفي كل مقتضياتها على الوقوف مع باسيل، وهو يؤدي دوره بشكل جيد وأفضل من غيره. صحيح انه دعانا في خطابه من ​نهر الكلب​ الى الترشح ونحن نشكر دعوته، ونقول له نحن معك".

وتوجه الى المعارضين قائلا: "أين أنتم تفضّلوا؟ الّا اذا كانوا غير قادرين على إدارة المعركة. امّا في ال​سياسة​ فيقول اسود انّ عقله عسكري وليس سياسياً، فالاحزاب المسيحية برأيه غير قادرة على استحضار مقاربة جديدة لها كل حيثياتها حتى على صعيد الانضباط الداخلي"، معتبرا أن "باسيل يحقق ذلك في رئاسته للتيار فلا داعي للفولكلور السياسي او الديموقراطي. وبحسب عقيدته السياسية ولأنه يفكر بطريقة عسكرية يلومه باسيل اليوم، وتحديداً بالموضوع المسيحي".