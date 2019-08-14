النشرة: الطيران الإسرائيلي ينفذ طلعات إستكشافية فوق قرى وبلدات العرقوب

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن ​طائرة إستطلاع​ اسرائيلية نوع "أم كا"، خرقت الأجواء اللبنانية، من فوق ​مزارع شبعا​، وتنفذ في هذه الأثناء طلعات إستكشافية على علو منخفض فوق قرى وبلدات ​العرقوب​، حاصبيا و​مرج الخيام​ وصولا حتى سماء تلال برغل ومجرى ​نهر الليطاني​ في ​البقاع الغربي​.

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