قطع اوتستراد المنية احتجاجا على انشاء مطمر في المنطقة

أقدم بعض المواطنون على قطع اوتستراد المنية ـ العبدة الدولي في الإتجاهين، إحتجاجا على قرار عودة العمل على إنشاء مطمر تربل للنفايات، تزامنا مع تجمعات في محيط الأرض التي يتم العمل على إنشاء المطمر عليها.
تجدر الاشارة إلى أنه بعد انتهاء مهلة الشهر لرمي النفايات في مكب عدوة عادت الأزمة من جديد وبعد سلسلة من المناكفات حول ايجاد المطمر البديل كان آخرها اختيار جبل تربل كبديل وحل للأزمة من دون ان يقدم المعنيون التقارير التي تفيد عدم تضرر المنطقة من هذا المكب.
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