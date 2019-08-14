اتفاقية تعاون بين جامعة البلمند والمديرية العامة للأمن العام

وقّع رئيس ​جامعة البلمند​ الياس وراق ومدير عام ​الأمن​ العام ​اللواء عباس ابراهيم​ اتفاقية تعاون أكاديمي من خلال اطلاق برنامج تعليمي يهدف إلى صقل ​مهارات​ العسكريين في ​المديرية العامة للأمن العام​ من أجل رفع مستوى الأداء الوظيفي والمهمات الوطنية.

وأشار الدكتور وراق إلى ان "ركائز الوطن الأساسية هي ثلاث: المواطن، والقائد وحامي الأمن. إذا ما نظرنا إلى هذا الوطن الحبيب نجدُ أنَّ المواطن فيه مغلوبٌ على أمرِه، مُرغمٌ على القبولِ بما لا يقبَل، ومرغمٌ على العيشِ بما لا يَرضى، ومرغمٌ على الصمودِ بما لا يحتَمِل".

من جهته، عبّر اللواء عباس ابراهيم "عن فخر وإعتزاز المديرية العامة للأمن العام التوقيع على اتفاق التعاون مع جامعة البلمند التي ذاع صيتها الأكاديمي والتعليمي. فالعلم هو القوة والقدرة والمهارة، ما يمكّن الساعي إليه من تطوير هذه العناصر ويعطيه امتياز اتخاذ القرار الصائب".