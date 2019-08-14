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سرحان بحث مع رامبلينغ التعاون القضائي بين البلدين

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استقبل وزير العدل ​ألبرت سرحان​ في مكتبه في الوزارة، سفير بريطانيا في ​لبنان​ ​كريس رامبلينغ​ يرافقه السكرتير الثاني في السفارة سيمون اودونيل.

وبعد الاجتماع قال رامبلينغ:"لقد سررت بلقاء الوزير سرحان وكان اجتماعا مثمرا، حيث ناقشنا سبل تفعيل العلاقات الثنائية بين لبنان وبريطانيا على كافة الصعد منها على الصعيد القضائي، كما ناقشنا الدور المهم الذي يضطلع به ​القضاء​ في المرحلة الراهنة خصوصا استقلالية القضاء"

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