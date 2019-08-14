استقبل وزير العدل ألبرت سرحان في مكتبه في الوزارة، سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ يرافقه السكرتير الثاني في السفارة سيمون اودونيل.
وبعد الاجتماع قال رامبلينغ:"لقد سررت بلقاء الوزير سرحان وكان اجتماعا مثمرا، حيث ناقشنا سبل تفعيل العلاقات الثنائية بين لبنان وبريطانيا على كافة الصعد منها على الصعيد القضائي، كما ناقشنا الدور المهم الذي يضطلع به القضاء في المرحلة الراهنة خصوصا استقلالية القضاء"
كانت هذه تفاصيل خبر سرحان بحث مع رامبلينغ التعاون القضائي بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.