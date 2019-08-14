النشرة: الجيش الإسرائيلي بدأ بصب الإسمنت في المنطقة الواقعة في تلال العديسة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن ​الجيش الإسرائيلي​ إستقدم ورشة مدعومة، بجبالة للباطون وبدأ بصب الإسمنت خلف الستار العازل في المنطقة الواقعة في تلال ​العديسة​، بظل حراسة لدورية إسرائيلية للمنطقة، قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش و​قوات اليونيفيل​ لمراقبة الوضع.

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