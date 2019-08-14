هنأ وزير الخارجية الإسرائيلي، ​يسرائيل كاتس​، في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بمناسبة ​عيد الأضحى​، متمنيا أن "يؤدي تراث أبناء إبراهيم، الذي نشاركه معكم إلى السلام والأخوة بين الشعبين وإلى التعاون بين البلدين، أتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى قريبا".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الاسرائيلي يهنئ نظيره البحريني بالاضحى: اتطلع لرؤيتك ق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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