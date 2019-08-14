نيوزيلندا تقر بالخطأ بنشر رسالة الإرهابي المتهم بهجوم كرايست تشيرش

أقرت السلطات في ​نيوزيلندا​ بالخطأ بعد تمكن المتهم بالهجوم على مسجد ومركز إسلامي بمدينة ​كرايست تشيرش​ من إرسال خطاب لأحد المواقع الإلكترونية.

وذكر موقع اخبار ​أستراليا​ نقلا عن إذاعة نيوزيلندا أن "إدارة الإصلاح والتأديب أقرت بأنه لم يكن من المفترض أن يسمح لبرينتون تارانت بنشر خطاب أرسله من السجن على موقع 4chan"، موضحة أن "الخطاب كان مكونا من 6 صفحات، وكتب في شهر تموز ".

ونقلت الإذاعة عن بيان للإدارة أنه بمقدور المساجين تلقي وإرسال الرسائل الإلكترونية، ولكن ضمن قيود وظروف محدودة.

واشار رئيس الإدارة بالإذاعة، كليفن ديفيس الى إن "الإدارة لها الحق في منع مراسلات ​السجناء​ سواء الصادرة أو الواردة، وأنهم قد استخدموا تلك السلطة مع تارانت بالفعل من قبل"، لافتا الى إن "الإدارة تلقت تطمينات بتحسين عملية الرقابة على المراسلات فيما بعد".