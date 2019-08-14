الشرطة تعثر على 25 قطعة سلاح لدى رجل أطلق تهديدات في الولايات المتحدة

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واشنطن: أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أنه عثر على 25 قطعة سلاح ناري وحوالى عشرة آلاف رصاصة في ولاية أوهايو في شمال شرق الولايات المتحدة، لدى شاب في الثامنة عشرة من العمر أوقف لأنه أطلق دعوات إلى قتل شرطيين.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في شكوى رفعها الإثنين ضد جاستن أولسن إن الشاب نشر على الموقع الالكتروني "منتدى آي-فاني"، الذي يضم نحو 4400 مشترك، رسائل تمجد عمليات القتل الجماعي، وتدعو إلى مهاجمة مراكز تنظيم الأسرة. وكتب في واحدة من هذه الرسائل "أطلقوا النار على كل موظف فدرالي".

عند تفتيش منزل والده في بوردمان في شرق ولاية أوهايو، عثر رجال الشرطة في غرفة نوم والده على 15 بندقية هجومية وعشرة مسدسات نصف آلية وذخائر وملابس تمويه.

اعترف المشتبه فيه بأنه نشر تعليقات تتضمن تهديدات على الانترنت، لكنه أكد أن الأمر لم يكن أكثر من "مزاح". وكانت عمليتا إطلاق نار أسفرتا عن سقوط 22 قتيلًا في الثالث من أغسطس في الباسو في ولاية تكساس وتسعة قتلى في دايتون بأوهايو.