عاجل.. السلطات الروسية تأمر بإخلاء منطقة الانفجار النووي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أوصت السلطات الروسية، سكان قرية نيونوكسا في مدينة سيفيرودفينسك بمغادرتها بعد أيام من انفجار ذو طبيعة نووية، كما نقلت مسعفين كانوا يعالجون ضحايا الانفجار إلى موسكو لفحصهم، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وذكرت وكالة الأرصاد الروسية، أن مستويات الإشعاع ارتفعت في مدينة سيفيرودفينسك الروسية بما يصل إلى 16 مرة يوم الخميس الماضي بعد أن قال مسؤولون إن انفجارا وقع خلال اختبار لمحرك صاروخي على منصة في البحر.

ونسب إلى السلطات في سيفيرودفينسك القول "تلقينا إخطارا...بشأن الأنشطة المزمعة للسلطات العسكرية. وفي هذا الصدد طُلب من سكان نيونوكسا مغادرة القرية اعتبارا من 14 أغسطس".

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن مصدر طبي، لم تسمه قوله إن مسعفين عالجوا ضحايا الحادث أرسلوا إلى موسكو لفحصهم طبيا، فيما قالت الشركة النووية الروسية المملوكة للدولة إن خمسة من العاملين فيها لقوا حتفهم في الانفجار.

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