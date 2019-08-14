شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس حرقها الإخوان بعد فض رابعة .. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثق عدد من المنظمات الحقوقية جريمة حرق الإخوان للكنائس عقب فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول فى ميادين رابعة ، والنهضة فى أغسطس 2013 ، وكان تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أحد أبرز هذه التقارير.

وفيما يلى أبرز ما جاء فى التقرير:

-أكد مرصد مكافحة العنف التابع للمنظمة أن محافظة المنيا شهدت حرق ديري العذراء، والأنبا إبرام، وما بداخلهما من محتويات كنيستي العذراء الأثرية، ومار جرجس، ومبنى خدمات ومقر إقامة للأسقف وحضانة.

-رصد التقرير مهاجمة وتدمير ونهب وحرق ما يزيد على 20 منزلا ملك للأقباط.

-رصد التقرير مقتل قبطي يدعى إسكندر طوس بقرية دلجا بالمنيا، إثر اقتحام منزله وإطلاق النيران عليه.

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-رصد التقرير حرق كنيسة الإصلاح بقرية دلجا بدير مواس، وحرق منزل القس أنجيلوس، كاهن كنيسة العذراء والأنبا إبرام، ومهاجمة كنيسة مار مينا بمنطقة أبوهلال بمدينة المنيا، وحرق واجهة المدخل ومبنى الخدمات، وواجهة ومركز طبي تابع لها.

-رصد التقرير حرق الكنيسة الإنجيلية بمنطقة جاد السيد، وكنيسة الأمير تادرس بشارع الجيش أمام صيدناوي، وكنيسة خلاص النفوس، ومدرسة ودير راهبات القديس يوسف، وكنيسة الأنبا موسى الأسود بمنطقة أبوهلال، وكنيسة ماريوحنا بشارع السوق، وجمعية الجزويت والفرير التابعة للكنيسة الكاثوليكية، ومدرسة الأقباط الثانوية بنين.

-رصد التقرير حرق ملجأ قبطي للأطفال «جنود المسيح»، كان به 24 طفلا تم إنقاذهم، والكنيسة الإنجيلية بأبوهلال، والكنيسة المعمدانية بمركز بني مزار، ونادي الشبان المسيحيين بالمنيا.

-رصد التقرير حرق كنيسة مار يوحنا المعمدان مركز أبنوب بأسيوط ، وكنيسة الإدفنست بشارع يسرى راغب، والكنيسة الرسولية بشارع قلتة، وكنيسة مارجرجس للأقباط الأرثوذكس بشارع قلتة.

-رصد التقرير حرق كنيسة العذراء بالمنزلة بمركز يوسف الصديق بالفيوم، وكنيسة الأمير تادرس بقرية المنزلة في مركز يوسف الصديق، وكنيسة الشهيدة دميانة بقرية الزربي بمركز طامية، جمعية أصدقاء الكتاب المقدس، ونهب محتويات الكنيسة الإنجيلية بقرية الزربي بمركز طامية.

-رصد التقرير حرق كنيسة الملاك ميخائيل بكرداسة، بالجيزة واقتحام ونهب محتويات مطرانية أطفيح دير كرم الرسل، ومحاصرة كنيسة الشهيدين بصول بأطفيح، ومحاصرة كنيسة العذراء بمركز الصف.

-رصد التقرير حرق الكنيسة اليونانية القديمة بشارع حافظ ابراهيم فى السويس، ومدرسة وكنيسة الراعي الصالح، ومدرسة الفرنسيسكان، وحرق كنيسة مار جرجس بشمال سيناء، ومقر مطرانية سوهاج ومبنى خدماتها، ومدرسة الراهبات الكاثوليك واحتلالها، ورشق كنيسة مار جرجس الوسطى بالحجارة ببني سويف.