صحيفة تركية: أنقرة تفتتح قاعدة جديدة في الدوحة الخريف المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

كشفت صحيفة "حرييت" أن أنقرة ستفتتح قاعدة عسكرية جديدة في قطر الخريف القادم، تقع بالقرب من قاعدة طارق بن زياد العسكرية في الدوحة، وقالت إنها "قاعدة كبرى مزودة بعدد كبير من المرافق والخدمات".

وقالت الصحيفة التركية، في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني، الأربعاء، إنه تم نشر الجنود الأتراك في القاعدة العسكرية المذكورة في أكتوبر 2015، وذلك بهدف "محاولة المساهمة في السلام الإقليمي في نطاق العلاقات العسكرية الثنائية بين تركيا وقطر، وفي ديسمبر 2017، تمت تسميتها القيادة المشتركة بين قطر وتركيا".

وأوضحت الصحيفة أن القاعدة العسكرية الدائمة لتركيا في قطر تتمتع بأهمية تتجاوز العلاقات الثنائية بين البلدين، بسبب موقعها الذي يعد حاسما في سياسات الخليج والشرق الأوسط والاستراتيجية في مسائل الطاقة، وفق قولها.

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واعتبرت أن تركيا وبعد امتلاكها قاعدة عسكرية دائمة في قطر "أصبحت قوة موازنة فيما يتعلق بإيران واالسعودية"، مشيرة إلى أن قطر القوة المالية الهائلة، تمتلك أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، ولها حدود برية مع السعودية فقط.

ولفتت إلى أنه "عندما ننظر إلى حروب الطاقة في المنطقة، وجدول أعمال الولايات المتحدة في اتجاه إيران، والمناورات الإيرانية المحتملة باستخدام سكانها من الشيعة، وإلى دول الخليج، وخاصة العمليات السرية أو العلنية تجاه تركيا، من قبل المملكة العربية السعودية، يمكننا أن نفهم بطريقة أفضل بكثر، أهمية وجود قاعدة عسكرية تركية في قطر".

كانت قطر وتركيا وقعتا اتفاقية عسكرية في 28 أبريل 2016، وصفها موقع "نورديك مونيتور" السويدي بأنها "احتلال مُقنّع" من دولة كبيرة وقوية لدولة صغيرة وضعيفة.

ووفق بنود الاتفاقية التي كشفها الموقع السويدي، وقتذاك، يُمنع ملاحقة أي جندي تركي متواجد في قطر، ولا تجوز محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية، ولا يمكن إخضاعه للقانون القطري ولا الجهاز القضائي القطري، وإنه في حال ارتكب أي منهم مخالفة أو جريمة؛ فإن القضاء التركي هو الذي يختص بالنظر فيها.