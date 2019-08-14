ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

صعدت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في أول جلسة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.58% إلى مستوى 14263 نقطة.

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وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%.

وكانت البورصة أغلقت تعاملات يوم الخميس الماضي على ارتفاع بنسبة 2.16% مدفوعا بمشتريات أجنبية، مع زيادة أحجام التداول الذي تخطى مليار جنيه، وهو مستوى لم يصل له المؤشر منذ فترة طويلة.

وشهد السوق حالة من الانتعاش وسط توقعات بأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات المقرر له في 22 أغسطس (بعد إجازة العيد) مع انحسار موجة التضخم، بالإضافة إلى تنفيذ 3 صفقات من الحجم الكبير خلال جلسة الخميس.